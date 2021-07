Folha do Acre – A ex-presidente do PMN e articuladora política, Valdete Souza, usou as redes sociais na manhã de quinta-feira (15) para fazer um desabafo sobre pessoas que não fizeram campanha para Bocalom e atualmente estão ocupando cargos com boa remuneração na Prefeitura de Rio Branco.

Valdete afirmou que em breve dirá de quem se trata sua postagem.

“Tanta gente que não pediu um voto para estes dois políticos e hoje ocupam cargos de confiança de alta remuneração, pelo contrário, quando tiver oportunidade vou apontar quem são”, diz.

A reportagem entrou em contato com Valdete e ela afirmou que sua chateação não é com o prefeito ou a vice, Marfisa Galvão, e sim com algumas pessoas que ela denomina de oportunistas.

“Tem pessoas que se aproximam do poder apenas para levar vantagens. Fico chateada com uns cargos comissionados que nunca pediram um voto para eles e hoje estão lá ganhando bem. Tem alguns oportunistas que ficam só na surdina e quando menos se espera eles dão o ‘pulo do gato’”.