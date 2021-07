Sala onde serão instalados o aparelho de raio X e o novo tomógrafo da unidade – Foto: Marcos Santos

Eliel Mesquita Assessoria – Acompanhado da coordenadora da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) no Juruá, Catiana Rodrigues, o titular da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Acre (Seinfra), Cirleudo Alencar, realizou, nesta visita técnica ao Hospital Regional de Cruzeiro do Sul e ao Hospital Dr. Abel Pinheiro, em Mâncio Lima, para vistoriar obras que vêm sendo conduzidas pela secretaria.

Pela manhã, a equipe esteve em Mâncio Lima e verificou os avanços na reforma da unidade hospitalar do município. O secretário pontuou que ajustes serão necessários para que a reforma do hospital atenda às normas da Vigilância Sanitária Estadual.

“Esse projeto foi concebido em três etapas. A primeira, que é o bloco B, já foi entregue. Agora, estamos na segunda, que é a reforma do bloco A; e tem prevista a construção da área de recepção, que ainda se encontra em licitação. Além disso, trabalharemos para purificar o ar que circula na unidade e adaptaremos a estrutura da usina de oxigênio para garantir sua plena funcionalidade. Planejamos entregar a obra no dia 28 de agosto. Mâncio Lima merece uma saúde de qualidade”, esclareceu o gestor.

Alencar destacou o pedido do governador Gladson Cameli para que todas as secretarias do governo trabalhem em parceria e lembrou dos investimentos da gestão estadual em infraestrutura e, sobretudo, na melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão acreano. “Trabalhar num ambiente salubre traz dignidade ao funcionário. É baseado nesse conceito que o governo vem investindo em todos os municípios do Acre”, salientou.

Seinfra vistoria instalação de tomógrafo e de aparelho de raio-X no Hospital Regional do Juruá

No período da tarde, a equipe dirigiu-se ao Hospital Regional de Cruzeiro do Sul. Na ocasião, o secretário averiguou que a sala onde serão instalados um novo tomógrafo e aparelho de raio-X passa por reforma, que contempla a construção do piso, o reboco e levantamento da parede, além da instalação da parte elétrica.

“A reforma da sala está bem avançada. No dia 30 de julho, a equipe entregará a parte de infraestrutura da sala para receber o tomógrafo e o raio-X. Realizamos estudos e acreditamos que até 15 de agosto teremos os equipamentos prontos para servir à população”, informou o secretário.

Catiana Rodrigues, coordenadora da Sesacre na região, acredita que todos os investimentos feitos por Cameli na rede hospitalar do Juruá trarão significativos ganhos aos serviços de saúde, destinados à população. “São obras de grande importância. Neste momento, serão fundamentais ao combate à pandemia no Juruá”, analisou.

Os investimentos nas obras dos hospitais estão orçados em mais de R$ 2 milhões.

