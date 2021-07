Assessoria – Durante o serviço desta quarta-feira, 14, militares do Grupo de intervenção rápida e ostensiva (Giro), apreenderam uma arma de fogo e uma motocicleta em ocorrências distintas no segundo distrito da capital.

Apreensão de arma de fogo

Os militares realizavam patrulhamento no bairro Taquari, quando avistaram três indivíduos em um ponto conhecido da região por venda de entorpecentes. Foi solicitada a parada dos suspeitos, que desobedeceram a ordem policial e fugiram, arremessando um objeto em um terreno.

Os envolvidos foram interceptados pela guarnição, que, posteriormente, realizou uma busca no terreno, encontrando uma pistola de fabricação Argentina e um quantia em dinheiro (R$ 616,00).

Recuperação de veículo

Os militares do Giro estavam realizando uma barreira policial, quando abordaram uma motocicleta Honda Fan, cor preta. Ao verificar a placa e o número do chassis no documento do veículo, as informações não correspondiam.

Foi realizada uma consulta pelo número do chassis junto ao Ciosp, que informou que o veículo possuía restrição de roubo. O condutor admitiu que tinha comprado a motocicleta pelo valor de 2 mil reais há três anos atrás. As ocorrências foram registradas e encaminhadas à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis aos casos.

