Kleber Karpov Politica Distrital – A Câmara dos deputados aprovou nesta quinta-feira (15/Jul), o aumento da verba para o fundo eleitoral para o ano que vem, de cerca de R$ 2 bilhões para mais de R$ 5,7 bilhões. Triplicação essa, proveniente de fundos públicos a serem repassadas aos partidos políticos para o custeio de campanhas eleitorais.

Diversos deputados criticaram o aumento do Fundo Eleitoral em quase o triplo do valor anterior. Além de reclamarem da redução do orçamento, com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, para a Saúde e a Educação, ou ainda a previsão de um salário mínimo com aumento abaixo da inflação.

Entre os defensores, o ‘argumento’ foi a importância do aporte aos partidos e candidatos, em suas campanhas eleitorais, desde que seja usado de maneira transparente. Além dos partidos de oposição, e ainda partidos a exemplo do Novo e Cidadania votaram contrários ao texto.

A LDO foi aprovada por 278 votos favoráveis a 145 contrários na Câmara. Deputados de oposição, além do partido Novo e outras agremiações partidárias votaram contrárias ao texto do deputado federal, Juscelino Filho (DEM-MA).

No Senado por sua vez, o texto também foi obteve parecer favorável por 40 votos contra 33 . Partidos de oposição, além do Podemos e senadores do MDB, também se colocaram contra o texto, o que levou a uma votação apertada.

Polêmica

A aprovação da LDO e, consequentemente do aumento do Fundo Eleitoral, ocorre em em meio a pandemia do coronavírus (Covid-19) que registrou nesta quinta-feira (15/Jul), mais de 530 mil óbitos, e se tornou alvo de diversas nas redes sociais. Em especial, na votação na câmara por parte do presidente Arthur Lira (PP-AL), por realizar votação simbólica, o que dificultou a identificação dos votos de cada político daquela Casa.

