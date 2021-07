Uma alteração no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, aprovado na sessão da Câmara Municipal desta quinta-feira (15), por 12 votos dos vereadores, nega ao prefeito Tião Bocalom, o que seria um verdadeiro “cheque em branco”, segundo explicou o relator da matéria, vereador Fábio Araújo, líder do PDT.

“Na redação que a Prefeitura de Rio Branco enviou para o Legislativo, em seu artigo 45, diz que ‘O Poder Executivo Municipal poderá mediante decreto transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente a dotação orçamentária aprovada na Lei Orçamentária de 2022’. Com a modificação que propus, na condição de relator, o texto ficou “mediante autorização do Poder Legislativo, o Poder Executivo poderá (…). Com essa mudança para qualquer alteração orçamentária, o prefeito tem que pedir autorização da Câmara Municipal. Do jeito que estava ele poderia gerir os recursos públicos municipais como bem entendesse.”, explicou Fábio Araújo que relatou a matéria como membro da Comissão de Orçamento e Finanças da qual é vice-presidente.

Em seu parecer ao Projeto de Lei Complementar n. 09/2021, que “Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022, Fábio Araújo fundamenta ainda que a emenda que altera o texto foi necessária isso porque o referido dispositivo em sua redação original permitiria ao prefeito dispor por decreto acerca de recursos orçamentários sem a participação do Poder Legislativo, o qual tem em sua natureza intrínseca o papel de fiscalizador. “Pensar contrário a isso seria violar o papel fundamental dos parlamentares municipais que é de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos”, salientou.

Outra emenda refere-se aos artigos do 74 ao 76 do texto original enviado pela Prefeitura. “No caso, os referidos artigos conferem ao prefeito a competência para modificar a LDO mediante decreto. Mas isso não é admitido pela Constituição Federal e nem pela Lei Orgânica e um dos dos princípios orçamentários e financeiros mais importantes é o da legalidade. É tão importante que são vedadas leis delegadas sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Nestes temas, não é possível que a Câmara Municipal delegue ao Executivo o poder para legislar. “, fundamentou Fábio Araújo em seu parecer.

No artigo 76, seria permitida a readequação das metas o físicas e fiscais contidas na LDO em situação de emergência, calamidade pública ou pandemia. “Mas nem mesmo nesses casos o princípio da legalidade pode ser ignorado”, fundamentou Araújo.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco. O espaço conta com mata secundária e resquícios de mata primária, um lago com deck para observação, sete pistas para caminhada de diferentes tamanhos, dentre elas tem pistas que variam de (600 m, 800 m e 1200 m), quadra de vôlei, campo de futebol, parque infantil, academias ao ar livre e galpões abertos onde são oferecidos cursos de tai chi chuan, capoeira mix e ginástica aeróbica como parte do Programa Saúde em Movimento da prefeitura da cidade.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Balanço Semanal Criminal estreou neste domingo para compor a programação do 3 de Julho Notícias e hoje trazemos os principais assuntos policiais que aconteceram em todo o estado principalmente na Capital Rio Branco, lugar onde se concentra o maior índice de práticas ilícitas.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.