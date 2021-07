A Crítica do Acre – Para tentar justificar compra absurda de combustível o vereador Fredson Moraes de Souza e Silva, presidente da CMG aluga embarcação com valor absurdo.

O município de Guajará fica distante de Manaus em linha reta 1,492.83 km, segundo estimativa do IBGE de 2020, possui aproximadamente 16.937 habitantes. Enquanto o mundo se preocupa com insumos para a área de saúde, os 09 vereadores daquele município compram combustível. A informação conta no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM) na data de 12/04/2021.

E fazendo uma breve conta dos valores obtidos pelo município, foi contratado R$ 200.010,030 em combustível, o valor da gasolina cobrada no dia 21 de abril era de R$ 6,33. Se simularmos que esse combustível fosse utilizado em uma picape que consome em média 1 litro a cada 11 quilômetros rodados, ela poderia dar mais de 6 voltas a terra. Compra do insumo foi denunciada pelo Laranjeiras News.

Para justificar a compra de combustível no DOM-AM do dia 18 de junho veio a publicação da contratação da empresa J E M Santos Eireli – ME, inscrita no CNPJ 11.835.192/0001-72, através de licença de licitação que teria contratado a empresa em março deste ano, assim está no documento divulgado. (veja a baixo)

Fredson Moraes de Souza e Silva, presidente da Câmara Municipal dos Vereadores do Município de Guajará o vereador, contratou a empresa J E M Santos Eireli para realizar a locação de uma embarcação fluvial para transporte de parlamentares e servidores da câmara para viagens as comunidades rurais de Guajará. O documento mostra que o valor do certame é de R$ 17.100,00 (Dezessete mil e cem reais), esse valor daria para comprar uma embarcação para atender a demanda estipulada, então não seria melhor comprar uma embarcação do que alugar?

Além do valor exagerado do aluguel, não se entende o motivo de só agora em junho ser divulgado um certame de março, segundo Lei de Acesso à Informação – 12.527 de 2011 a instituição municipal, estadual ou federal tem um prazo de 40 dias para divulgar em seus Diários Oficiais e tornar publico a população em geral.

