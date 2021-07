O prefeito Jailson Amorim e o secretário de Saúde, Everton Farias, recepcionaram os mais de 90 profissionais de saúde do município de Rodrigues Alves, contratados por meio de processo seletivo, para contribuir com a melhoria do serviço público municipal de saúde da população rodriguense.

A contração representa um ganho para a população, porque terá diversos profissionais a serviço da comunidade. São médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem , fisioterapeutas e assistente social. Além da geração de emprego.

O prefeito Jailson Amorim deu as boas vindas aos novos profissionais que vão auxiliar e disse que eles terão um papel importante na sociedade rodriguense. ” Com a ajuda de cada um de vocês, vamos poder atender melhor nossa população, intensificar as ações de saúde zona rural, que é uma prioridade de nossa gestão. Contratamos mais de 90 servidores para melhorar a saúde municipal e no mesmo instante estamos gerando emprego”, afirma o gestor.

Segundo o secretário Everton Farias, com a contratação dos servidores, todas UBS do município passarão a funcionar e a população terá um serviço humanizado. “Nosso objetivo é dar as boas vindas aos novos servidores. Pois hoje, podemos dizer , que temos uma gestão de pessoas fortalecidas, uma vez que tínhamos muita carência de profissionais, e hoje com a graça de Deus estamos concretizando esse objetivo de contratar médicos, dentistas e outros profissionais da saúde. Com isso, todas nossas UBS vão funcionar e com serviço humanizado. Oportunidade que também somos grato ao prefeito Jailson Amorim pela confiança no nosso trabalho”, frisou o secretário.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco. O espaço conta com mata secundária e resquícios de mata primária, um lago com deck para observação, sete pistas para caminhada de diferentes tamanhos, dentre elas tem pistas que variam de (600 m, 800 m e 1200 m), quadra de vôlei, campo de futebol, parque infantil, academias ao ar livre e galpões abertos onde são oferecidos cursos de tai chi chuan, capoeira mix e ginástica aeróbica como parte do Programa Saúde em Movimento da prefeitura da cidade.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Balanço Semanal Criminal estreou neste domingo para compor a programação do 3 de Julho Notícias e hoje trazemos os principais assuntos policiais que aconteceram em todo o estado principalmente na Capital Rio Branco, lugar onde se concentra o maior índice de práticas ilícitas.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.