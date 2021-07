O Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, participou da abertura da capacitação dos Agentes do Programa Caminho da Educação do Campo Primeira Infância.

Também estiveram presentes, o Vice-prefeito, Reginaldo Martins, Vereador Juraci Pacheco, Secretário de Educação, Elias Araújo, Coordenadores Municipais, dentre outros.

O treinamento foi ofertado pela Secretaria Municipal de Educação através da Coordenação do Programa.

Vale destacar que o programa visa atender as crianças da zona rural que estão na etapa da educação infantil. De modo que os agentes vao até às comunidades levando todo o material e suporte adequado para a implantação do primeiro contato das crianças com a área pedagógica.

Em suas falas, o Prefeito parabenizou pela realização da formação, relembrando que ele também é professor e sabe da importância desses treinamentos para quem tem papel de transmitir conhecimentos.

