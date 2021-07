Imagem da reforma da pista de Marechal divulgada pelo deputado Edvaldo, durante sessão desta quarta-feira – 13

Edvaldo Magalhães se disse indignado com trabalho feito pela empresa contratada para recuperar a pista de pouso de Marechal Thaumaturgo, uma das cidades mais isoladas do Acre e que teve a pista interditada pela ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, para que pudesse passar por reparos.

“Eu queria mostrar uma imagem aos colegas sobre os trabalhos que uma determinada empresa contratada pelo governo do estado faz em Marechal Thaumaturgo. Isso aí é a reforma da pista do município, que está interditada a mais de um ano pela ANAC e que para ser liberada necessita de uma ampla reforma. Olhem as condições dessa empresa, o trabalho porco que eles estão fazendo lá! ”, exclamou Edvaldo.

O parlamentar ainda criticou a forma como se deu o contrato de mais de 1 milhão para a empresa de um amigo do partido do governador Gladson Cameli – PP e disse que ela papa tudo na região, mesmo se ter maquinário adequado para esse tipo de obras.

“Essa empresa todos conhecem de quem é, eu já denunciei aqui várias vezes, a pouca capacidade de ela executar uma obra dessa. Mas acontece que o proprietário é um político amigo e do partido do governador, que papa tudo que é de obras na região do Juruá, mesmo tendo alguns carrinhos de mãos e uma, todos conhecem e sabem de quem estou falando. Se o governo pega uma empresa séria, que tem muitas em Cruzeiro do Sul, já teriam entregue essa pista, tão importante para aquela cidade”, Disse Edvaldo.

O parlamentar ainda colocou áudios de um piloto da região, onde o mesmo condena os serviços feito na pista e endossa, sobre a possibilidade de ANAC não regulamentar a mesma, da maneira que está sendo feito os reparos.

Marechal Thaumaturgo é uma das 4 cidades isoladas do Acre, possui uma população de 17 mil habitantes e no período de verão, tem o acesso com mais dificuldades, devido a condição do rio juruá.