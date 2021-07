Com o objetivo de evitar cortes de recursos na área da saúde, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) apresentou nesta quarta-feira (14) uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2022, que deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional nesta quinta-feira (15).

A LDO estabelece as metas e prioridades do Orçamento da União para o ano seguinte. Além disso, fixa os recursos de determinadas áreas do governo e regulamenta as despesas do Executivo. E, para garantir o aumento anual dos Agentes Comunitários de Saúde e o pagamento do Piso Salarial Profissional Nacional, previsto na Lei 13.708/2018, o deputado Jesus Sérgio apresentou uma emenda que visa preservar os recursos destinados para o aumento anual dos salários dos Agentes de Saúde, que deve ocorrer dia 1º de janeiro de cada ano.

“Essa é uma importante emenda que faz justiça a um grupo de trabalhadores que prestam relevantes serviços à sociedade brasileira num trabalho que atinge todo o território nacional no atendimento à saúde. Por isso, garantir o reajuste salarial anual desses trabalhadores da saúde é ponto fundamental para manter a qualidade do serviço prestado, bem como a dignidade desses agentes”, afirmou Jesus Sérgio.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco. O espaço conta com mata secundária e resquícios de mata primária, um lago com deck para observação, sete pistas para caminhada de diferentes tamanhos, dentre elas tem pistas que variam de (600 m, 800 m e 1200 m), quadra de vôlei, campo de futebol, parque infantil, academias ao ar livre e galpões abertos onde são oferecidos cursos de tai chi chuan, capoeira mix e ginástica aeróbica como parte do Programa Saúde em Movimento da prefeitura da cidade.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Balanço Semanal Criminal estreou neste domingo para compor a programação do 3 de Julho Notícias e hoje trazemos os principais assuntos policiais que aconteceram em todo o estado principalmente na Capital Rio Branco, lugar onde se concentra o maior índice de práticas ilícitas.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.