DailyStar – Um homem que nasceu com dois pênis totalmente funcionais respondeu à perguntas sobre sua condição.

DiphallicDude ou DoubleDickDude (DDD, na web) é um americano na casa dos 20 anos de idade e, no ano passado, ele revelou, no Reddit, possuir dois pênis totalmente funcionais e de cerca de 25 centímetros.

O homem se disse bissexual e relatou que possui uma namorada e um namorado.

Além disso, ele também revelou desfrutar de uma vida íntima ativa a três, e falou que homens heterossexuais têm muitas curiosidades sobre ele.

Abaixo estão 9 perguntas as quais ele respondeu.

Confira:

1. Como ele conseguiu ter dois pênis?

“DDD” nasceu com diphallia (condição médica em que um homem nasce com dois pênis).

2. Quais possíveis complicações?

A próstata fica inflamada se ele não expelir a quantidade necessária de sêmen.

3. Já aconteceu de ele ter um “jato duplo” oriunda de cada um dos órgãos durante o ato de urinar?

Sim, e foi duas vezes mais “devastador”.

4. Você tem preferência por algum deles?

O da direita.

5. Você já surpreendeu alguém com os órgãos, por ter esquecido de mencionar que os possuía?

Na adolescência, e foi “impagável”.

TROUSER SERPENTE: As vidas americanas em um ménage à ter [GETTY]

6. Pode haver rigidez em um e em outro não?

Ele afirmou que o momento da rigidez começa com um de cada vez. O da esquerda começa e para em um determinado ponto, e se ele está estimulado o suficiente os dois tornam-se rígidos.

7. Acorda com ambos eretos?

Sim, às vezes.

8. Como as mulheres reagem quando descobrem?

Varia de uma para outra, mas ele afirmou que algumas se surpreenderam, outras pensam ser falso. Em suma, a maioria ficou bastante curiosa.

9. Qual a pior coisa em ter dois pênis?

Usar cuecas, porque eles “vazam”, um para cada lado.

Além disso, ele revelou ter recebido uma mensagem de uma mulher dizendo possuir duas vaginas, relatando que eles são almas gêmeas.

Ele não pensa em amputar qualquer um dos órgão e se diz bem resolvido consigo.

