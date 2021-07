Brasil 247 – O vice-presidente Hamilton Mourão embarca nas próximas horas para uma viagem internacional a Angola, no momento em que Jair Bolsonaro está internado com quadro de obstrução intestinal e foi transferido para São Paulo, onde deverá fazer uma cirurgia de emergência.

Segundo a Revista Fórum, Mourão vai representar o governo brasileiro no encontro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que ocorre nos dias 16 e 17 de julho no país africano.

“A viagem já estava marcada. Com as complicações do estado de saúde de Bolsonaro, no entanto, cogitou-se que o vice-presidente permaneceria no Brasil, visto que a principal função de seu cargo é substituir o chefe do Executivo quando esse estiver indisponível, como é o caso atual. À Fórum, a assessoria de imprensa de Mourão confirmou que a viagem está mantida e que ele embarca nas próximas horas”, informou a revista.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco. O espaço conta com mata secundária e resquícios de mata primária, um lago com deck para observação, sete pistas para caminhada de diferentes tamanhos, dentre elas tem pistas que variam de (600 m, 800 m e 1200 m), quadra de vôlei, campo de futebol, parque infantil, academias ao ar livre e galpões abertos onde são oferecidos cursos de tai chi chuan, capoeira mix e ginástica aeróbica como parte do Programa Saúde em Movimento da prefeitura da cidade.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Balanço Semanal Criminal estreou neste domingo para compor a programação do 3 de Julho Notícias e hoje trazemos os principais assuntos policiais que aconteceram em todo o estado principalmente na Capital Rio Branco, lugar onde se concentra o maior índice de práticas ilícitas.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.