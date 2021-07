Brasil 247 – O estado de saúde de Jair Bolsonaro, internado nesta quarta-feira (14) no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e posteriormente transferido para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, em decorrência de uma obstrução intestinal, é considerado “grave” e requer “muitos cuidados”, de acordo com três políticos com trânsito no Palácio do Planalto ouvidos pelo O Antagonista.

“Se não fosse grave, gravíssimo, não precisaria transferi-lo às pressas para São Paulo. É preocupante”, disse um dos vice-líderes do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados.

Nos últimos dias, em que Bolsonaro apresentou uma crise de soluço persistente, quem esteve com ele percebeu que seu estado de saúde não era bom. Bolsonaro, no entanto, dizia que estava “tudo bem”. Os soluços, para Bolsonaro, eram consequência de um refluxo gástrico e de um tratamento odontológico pelo qual passou recentemente.

Um senador que conversou com Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) diz que o filho mais velho de Bolsonaro já admite que a situação é delicada. “Os médicos tentaram tranquilizar o entorno do presidente, mas é claro que uma situação dessas, assim de emergência, preocupa”, disse o aliado.

O jornalista Diego Escosteguy, do O Bastidor, relata que o quadro médico de Bolsonaro é classificado como “delicado” e “grave” pelos médicos que o atenderam nas últimas horas.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco. O espaço conta com mata secundária e resquícios de mata primária, um lago com deck para observação, sete pistas para caminhada de diferentes tamanhos, dentre elas tem pistas que variam de (600 m, 800 m e 1200 m), quadra de vôlei, campo de futebol, parque infantil, academias ao ar livre e galpões abertos onde são oferecidos cursos de tai chi chuan, capoeira mix e ginástica aeróbica como parte do Programa Saúde em Movimento da prefeitura da cidade.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Balanço Semanal Criminal estreou neste domingo para compor a programação do 3 de Julho Notícias e hoje trazemos os principais assuntos policiais que aconteceram em todo o estado principalmente na Capital Rio Branco, lugar onde se concentra o maior índice de práticas ilícitas.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.