Dando continuidade aos diálogos com os setores do Acre, o deputado estadual Dr. Jenilson Leite, esteve hoje conversando com a direção da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre. Onde foi recebido pelo presidente da Fecomércio Leandro Domingos, o vice-presidente Marcos Lameira e com o superintendente Deywerson Galvão.

“Estamos andando e ouvindo os segmentos, precisamos nos preparar para quando essa pandemia acabar, a economia volte ao patamar que era antes”, disse Jenilson. O parlamentar ainda destacou que a vacinação está totalmente ligada ao retorno das atividades econômicas no Acre e no Brasil.

“A vacinação está completamente conectada com as atividades do comércio, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, logo logo, estaremos sem qualquer tipo de restrição e livre do vírus”, acrescentou.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, é uma entidade sindical de grau superior filiada à Confederação Nacional do Comércio-CNC, o que significa que a instituição tem autonomia para assumir o papel de estar diante das esferas governamentais levando reivindicações e sugestões que contribuam para o melhor andamento do comércio de bens, serviços e turismo no Acre.

Estiveram presentes também o diretor de educação profissional Abrão Maia, diretora regional do Senac, Débora Dantas, coordenador de turismo, João Bosco, Silvana Martins, diretora do Sesc, assessor da presidência, Egídio Garó e diretor da secretaria, Valdemir Alves.

