Sob suspeita de assassinato, a morte da modelo brasileira Nayara Vit, de 33 anos, passou a ser investigada pelo departamento de homicídios em Santiago, no Chile, onde aconteceu o caso. Nayara morreu na última quarta-feira (7/7) depois de cair do 12º andar de um prédio no Bairro Las Conde. As informações são do RDNews.

A investigação passou para o departamento de homicídios após o depoimento de Marcela Bakit, amiga da modelo e babá de sua filha. Ela revelou que a jovem brigou com o namorado no dia de sua morte. Marcela afirma que escutou gritos de Nayara segundos antes de seu queda.

A família da vítima pediu ajuda da União, por meio do Ministério das Relações Exteriores, para elucidar a investigação sobre sua morte, que foi tratada inicialmente como um suicídio.

“As circunstâncias de sua morte são muito estranhas. Dizem que ela caiu do seu apto no 12º andar. Segundo o namorado Rodrigo del Valle Mijac, executivo de uma importante empresa de telecomunicações e de família tradicional, ele estava na sala sentado quando ela saiu do quarto correndo e se atirou pela sacada. Por outro lado, a babá que estava com a pequena, no quarto informou que ouviu gritos de Nayara momentos antes do ocorrido”, diz.

