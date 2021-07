Cruzeiro do Sul segue como destaque nacional quando o assunto é vacina. Segundo dados da secretaria de saúde, o município já vacinou 75,32% da população acima de 18 anos. O percentual coloca a “Terra dos Náuas” entre as que mais imunizaram no país. No total, 49.047 doses já foram aplicadas.

No que se refere a segunda dose, o município também está vacinando rápido e já tem 21,23% da população vacinada, apesar do tempo de espera entre as doses, que se faz necessário na maioria das vacinas que estão sendo disponibilizadas.

O secretário de saúde do município, Agnaldo Lima, comentou o bom resultado: “Nosso prefeito tem sido muito firme ao dizer que a vacina é o maior objetivo do trabalho. Nossas equipes absorveram isso e estão trabalhando com muito compromisso”. E seguiu: “É claro que tudo depende das vacinas que chegam, mas quando chegam, nós procuramos ser rápidos e não deixar vacina parada. Afinal, quanto mais rápido vacinarmos, mais chance de virar essa página terrível da pandemia”, disse o médico.

O prefeito Zequinha Lima atribuiu os bons resultados ao trabalho e dedicação da equipe: “Nossos profissionais estão trabalhando dia e noite para salvar vidas, graças a Deus que nossa população está entendendo a importância da vacinação, vamos continuar até que o último cruzeirense esteja vacinado”.

Apesar de estar avançada com a vacinação, Cruzeiro do Sul ainda espera a chegada de mais doses de vacina para chegar na faixa etária dos 18 anos, a última campanha de vacinação no município contemplou público de 21 anos.

