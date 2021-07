Cid Moreira e o filho adotivo, Roger Felipe Moreira – Foto: Reprodução

Metrópoles – O jornalista Cid Moreira, de 93 anos, está sendo acusado pelo filho adotivo, Roger Felipe Moreira, de tê-lo “deserdado”. Na terça-feira (13/7), Roger, que é cabeleireiro, contou à jornalista Fabíola Reipert, do Balanço Geral, da Record, que recebeu documento escrito por Cid para avisá-lo de que ele não faz mais parte de seu testamento. O rapaz chegou a mostrar um trecho no qual Cid afirma “ter sido um erro adotá-lo”.

“Você continua sendo meu filho adotivo porque não consegui reverter a adoção (…). Eu fiz um documento e deserdei você. Escrevi de próprio punho e assinei. Juntei pareceres de profissionais da saúde para provar que não estou senil. Foi um engano te adotar. Fico feliz em saber que você está sendo capaz de se manter”, diz um fragmento do texto, que teria sido escrito por Cid.

Sobrinho da ex-esposa do apresentador, o cabeleireiro contou que começou a conviver com Cid Moreira em 1991, quando ainda tinha 14 anos. Pontuou também que foi adotado com 20 anos. A convivência era saudável, mas mudou quando o jovem começou a ter uma relação amorosa. “Com 28 anos, conheci uma pessoa que foi o meu primeiro amor”, lembrou. “Comuniquei querer viver minha vida e fazer coisas que eu não costumava fazer. Minha vida era de dedicação 24 horas ao Cid. A partir daí, as coisas começaram a mudar”, afirmou.

Roger, inclusive, já ameaçou processar o pai na Justiça do Trabalho, por causa da ajuda dada em seus trabalhos de locução.

“Tudo foi retirado. Vamos dizer assim, tudo me foi retirado. Até o apartamento onde eu morava que foi me dado, foi retirado, o estúdio que ele fez para mim que era uma coisa paro meu futuro para eu ter um rendimento, para que eu não passasse dificuldade na vida”, alegou.

