Brasil 247 – Após sentir dores abdominais na madrugada desta quarta-feira (14), Jair Bolsonaro foi internado no Hospital das Forças Armadas (HFA) em Brasília (DF) nesta manhã e poderá passar por uma cirurgia em decorrência de uma suposta obstrução intestinal. A informação é de José Roberto Burnier, da TV Globo.

O cirurgião gástrico Antonio Luiz Macedo está a caminho de Brasília para examiná-lo. Segundo Burnier, o cirurgião gástrico fará uma avaliação para saber se é preciso submeter o presidente da República a uma nova cirurgia.

Bolsonaro deu entrada no hospital alegando sentir soluços há vários dias.

Estava previsto para 11h desta quarta um encontro com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux. O STF informou, sem explicar o motivo, que a reunião entre os presidentes dos poderes “foi cancelada”. “O encontro será oportunamente reagendado”.

