Crime ocorreu em 2017 na zona rural de Assis Brasil, interior do estado. Acusado foi julgado por um júri popular de Brasileia. Defesa disse que vai recorrer porque cliente teria se defendido das ameaças de morte do tio. Do G1 Acre.

O agricultor José Nascimento de Lima foi condenado a 14 anos de prisão em regime inicial fechado por matar o tio em julho de 2017 na zona rural de Assis Brasil, interior do Acre. O motivo do crime seria porque Raimundo Ferreira Filho teria proibido o agricultor de passar por um varadouro – caminho de terra – que era disputado pela família na época.

José Lima foi julgado por um júri popular na Vara Criminal da Comarca de Brasileia, também no interior, e condenado por homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Além da pena, o agricultor terá que pagar R$ 20 mil de indenização para a família da vítima.

A defesa do réu contou que vai recorrer da sentença do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC). Um irmão do agricultor, que estava no local no dia do crime, foi inocentado. A advogada Glenda Fernanda dos Santos, que representa os irmãos, questiona a decisão, pois, segundo ela, o processo só tem como base o depoimento de um primo e todos os depoimentos são de parentes.

“Ele confessou no julgamento, pediu perdão para a família, que não queria que chegasse nesse ponto, mas era a vida dele ou a do Raimundo. A gente esperava uma pena mais baixa ou uma absolvição por conta de como o crime se deu. Esse processo só tem como base o depoimento de um primo, na verdade, todos os depoimentos são de parentes, não tem de terceiro. Um primo colocou o irmão do José na cena, mas, o próprio José fala que o irmão não colaborou”, destacou.

Homicídio

A advogada explicou que a família morava em uma colocação, mas que os dois irmãos não moravam lá desde o início. Depois de um tempo, José Lima e o irmão compraram um pedaço de terra na colocação. Para saírem da localidade, o agricultor passava por dentro da propriedade do tio, Raimundo Filho.

“Tinha uma estrada que todo mundo usava, mas estava fechada, as terras deles ficavam mais para dentro e passava pelas terras do seu Raimundo. Já havia uma briga antiga entre eles, já tinham um histórico de ameaças, isso consta no processo”, complementou.

A advogada acrescentou que tio e sobrinho sempre discutiam por causa da propriedade e, em uma dessas brigas, Raimundo Filho feriu o acusado com alguns golpes de terçado. Outra vez o réu chegou a ser perseguido pelo tio, que estava a cavalo, foi até uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência.

No dia do crime, Glenda alegou que a vítima chegou falando que iria matar o sobrinho. O agricultor fazia a limpeza do caminho com o irmão, um primo, a mãe dele e, ao ser ameaçado, puxou a arma de fogo atirou contra o tio. Conforme a advogada, o agricultor matou o familiar em legítima defesa.

“Ele [vítima] vinha com um terçado na direção dele para matar, já tinha dito para os vizinhos e outras pessoas que iria matar o José quando tivesse uma oportunidade. Nisso, o José acabou tirando a vida dele”, lamento.

A defesa afirmou que achou o valor da indenização alto também e que a família não tem condições de pagar. O acusado está em liberdade.

“Desde que se iniciou o processo precisaram vender boa parte do que tinham para custear advogados e ajudar a família. Os dois irmãos ficaram um tempo presos, o José tem um filho autista e precisa de cuidados especiais, cuidados caros, hoje tem uma colônia e é de lá que tiram o sustendo de todos”, concluiu.

