Assessoria – A Vereadora Neiva Badotti PSB, juntamente com o Vereador Leomar Barbosa PSD estiveram em um trecho do Ramal da Eletra onde liga o Ramal do 13 ao 18, e puderam constatar o descaso do poder público com os moradores daquela localidade.

O trecho do ramal se encontra em total abandono dentro da mata bruta, o que antes era uma via de acesso para facilitar a vida de quem passava pelo local, hoje só enxerga mata. Tudo isso se deu depois que a ponte do igarapé Belmont caiu, interrompendo o tráfego de veículos entre um ramal e outro.

Segundo moradores, promessas não faltaram por parte da prefeita de Brasiléia, mas há cinco anos os moradores convivem com essa interrupção da passagem no ramal. A mata está cobrindo o que restou.

Uma comitiva liderada pelos vereadores e pela Senadora Mailza Gomes trouxe o início de uma esperança para aquela comunidade, pois a Senadora comprovou a real situação de trafegabilidade e deixou seu mandato à disposição da comunidade, que com a ajuda dos parlamentares mirins esse pequeno trecho de 5 quilômetros, juntamente com a construção de uma nova ponte será resolvida em breve.

Veja o Vídeo:

