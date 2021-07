Assessoria – Uma denúncia anônima levou militares da Força Tática do 1° Batalhão a apreenderem entorpecentes (cocaína e maconha), na tarde de terça-feira, 13, no bairro Calafate.

Os militares receberam uma denúncia que dizia existir uma “boca de fumo” na rua do Buriti, Calafate. Nas proximidades do local, um indivíduo foi abordado e portava uma pequena quantidade de entorpecente, e afirmou que havia comprado no local da denúncia.

A guarnição então se dirigiu a endereço, abordou o suspeito e localizou próximo a ele, em uma bananeira, 105 trouxinhas de cocaína e 6 tabletes, possivelmente de maconha, além de balança de precisão, um celular e da R$ 395,00 em dinheiro.

O homem foi encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis.

