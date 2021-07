Iteracre entregou 1,4 mil títulos definitivos. Expectativa é que mais 2 mil famílias sejam alcançadas até o fim do ano – Foto: Marcos Vicentti/Secom

Assessoria – A espera do tão aguardado título definitivo de propriedade chegou ao fim nesta segunda-feira, 12, para Maria Valcilene Sobralino. Moradora há seis anos do bairro Ayrton Senna, em Rio Branco, a dona de casa recebeu o documento das mãos do governador Gladson Cameli.

“Estou muito feliz por ter recebido esse título depois de esperar tanto tempo. Estou pretendendo vender a minha casa e esse documento vai ajudar a valorizar ainda mais”, comemorou.

Somente nesta ação com moradores da Baixada da Sobral, uma das regiões mais populosas da capital, o governo do Estado, por meio do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), realizou a entrega de 440 títulos. O investimento é de R$ 836 mil. Por conta da pandemia de Covid-19, a concessão dos documentos foi dividida em duas etapas, para evitar aglomerações.

A gestão de Gladson Cameli tem priorizado o bem estar das pessoas. Em sua fala, o governador agradeceu o empenho do Iteracre por trabalhar em prol da dignidade da população e também falou da satisfação em poder entregar as escrituras aos moradores da Baixada da Sobral.

“Quando a gente concede um título definitivo de uma propriedade, estamos promovendo cidadania e a sensação de segurança para cada uma das famílias que estão recebendo esse documento aqui no bairro Sobral, um local que simboliza a luta de um povo pela sobrevivência diária baseada no trabalho e na busca por dignidade e respeito”, enfatizou.

A posse do documento assegura a inclusão das famílias beneficiadas em programas de acesso a financiamentos bancários para o melhoramento de moradias, assim como permite a regularização municipal na arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e garante mais segurança na gestão ambiental urbana.

Segundo o presidente do Iteracre, Alírio Wanderley Neto, cerca de 1,4 mil títulos foram entregues no primeiro semestre deste ano e a expectativa é que mais duas mil famílias sejam alcançadas com a regularização de terras urbanas até dezembro.

“Essa é uma determinação do governador Gladson Cameli e o Iteracre está focado em contemplar o maior número possível de moradores com a concessão de títulos definitivos. Lembrando que esses documentos já estão registrados e com matrícula em cartório. Isso significa que os moradores já podem utilizar os benefícios quando quiserem”, pontuou.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, parabenizou a iniciativa do governo acreano. “A entrega desses títulos significa cuidar das famílias e dizer que a partir de agora elas são donas da sua casa de fato e de direito. Ações como esta precisam ser reconhecidas e contam com o apoio da prefeitura”, declarou.

Durante a solenidade, o governador Gladson Cameli fez ainda a entrega de uma van ao Iteracre. Com capacidade para transportar até 21 pessoas, o veículo será utilizado para levar os serviços do órgão à população das zonas urbana e rural.

O evento realizado na Escola Estadual João Paulo II contou com a presença do secretário de Meio Ambiente, Israel Milani; da senadora República, Mailza Gomes; do prefeito de Santa Rosa do Purus, Tamir de Sá; do deputado federal Alan Rick; do deputado estadual José Bestene; do deputado estadual Cadmiel Bomfim; do vereador Rutênio Sá; entre outras autoridades.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Balanço Semanal Criminal estreou neste domingo para compor a programação do 3 de Julho Notícias e hoje trazemos os principais assuntos policiais que aconteceram em todo o estado principalmente na Capital Rio Branco, lugar onde se concentra o maior índice de práticas ilícitas. Dentre os assuntos estão: Apreensão de entorpecentes e armas, prisão, operações policiais, feminicídio e outros.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.