Durante o bate-boca dos vereadores Samir Bestene (PP) e Raimundo Neném, Lene Petecão (PSD) saiu em defesa de Samir.”O Neném sempre vem com suas molecagens nessa casa”

Samir Bestene questionou a postura do colega, que segundo ele o desrespeita com ironias corriqueiras no parlamento. Neném teria insinuado que o colega Samir vivia mais em Santos – SP que em Rio Branco.

“Eu não gosto de suas ironias, fui eleito para trabalhar pelo povo e eu creio que estamos fazendo aquilo que nos propomos a fazer. Na gestão passada o nobre vereador era mudo, não dizia nada, estava estagiando, agora consegue fazer o mandato”, disparou Samir.

Lene Petecão (PSD) entrou na briga e pediu uma parte na conversa, esta dada pelo colega Samir;

“O vereador Raimundo Neném sempre vem com essas gracinhas, ele pensa que isso é um Jardim de Infância, eu trabalho igual o vereador Samir e fui campeã de requerimentos na legislatura anterior e acho isso positivo. Neném, você tem que parar com essa molecagem rapaz”, disse Lene.

Raimundo Neném disse que o prefeito Bocalom e sua administração só atende pedidos do vereador Samir, fato rebatido pelo parlamentar Progressista.

