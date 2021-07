O idoso Sinvaldo Lima dos Santos, 82 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (12) durante um acidente de trânsito no km 10 da BR-364, na saída de Rio Branco. A caminhonete conduzida pelo idoso caiu em uma ribanceira na rodovia.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para a atender a ocorrência. A PRF-AC informou que o motorista estava sozinho e morreu antes da chegada da equipe médica.

A causa da acidente não foi descoberta no local. A suspeita é de que Santos tenha saído da pista e caído na ribanceira. Familiares estiveram no local do acidente e reconheceram a vítima.

Uma equipe da Rede Amazônica Acre esteve no IML e apurou que Santos era servidor aposentado do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Acre (Incra).

Não conseguimos falar com a superintendência do Incra até a última atualização desta reportagem. Do G1 Acre.

