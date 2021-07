No campo dos partidos de esquerda, que ele chama de “Polo Popular”, diz que ainda não está decidido quem será o candidato ao governo, com o deputado Jenilson Leite (PSB) e o ex-senador Jorge Viana (PT), com seus nomes em discussão. “Não dá para dizer agora quem será, mas posso dizer que teremos candidatos próprios para governador e senador, em 2022”, disse ele ao BLOG.

Para o parlamentar, o mais importante do momento é que foi quebrado o gelo nas relações dentro do grupo de partidos de esquerda, o que deixa as discussões fluírem.

O anúncio dos nomes para o governo e senado só deve mesmo ser anunciado no próximo ano, depois das discussões a serem travadas ao longo deste ano.

Leia o Blog do Crica