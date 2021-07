Na noite desta segunda-feira, 12, o deputado estadual Dr. Jenilson Leite (PSB), esteve visitando a Federação das Indústrias do Acre. Onde foi recebido pelo presidente da Fieac, José Adriano, e pelo presidente do Sindicato Gráfico, José Afonso. A visita também contou com a presença de membros da direção do PSB, Gabriel Maia e Evandro Rosa.

“Nós estamos iniciando uma série de encontros com os diversos setores do nosso Estado, precisamos saber quais são as principais necessidades dos setores”, disse Jenilson. O parlamentar ainda destacou que é necessário pensar uma indústria forte para Acre, onde os produtos acreanos vejam ainda mais valorizados.

“É preciso valorizar os nossos produtos mais, precisamos pensar uma indústria para o pós-pandemia, para que nossa economia cresça e os empregos sejam garantidos, por isso iniciamos essa rodada de diálogo com os setores, precisamos ouvir para criarmos soluções e só podemos fazer isso juntos”, acrescentou.

A Federação das Indústrias do Acre, é uma entidade que representa a indústria acreana, que defende os interesses da classe industrial, através de ações integradas de representação política e prestação de serviços, visando criar um ambiente favorável aos negócios.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Balanço Semanal Criminal estreou neste domingo para compor a programação do 3 de Julho Notícias e hoje trazemos os principais assuntos policiais que aconteceram em todo o estado principalmente na Capital Rio Branco, lugar onde se concentra o maior índice de práticas ilícitas. Dentre os assuntos estão: Apreensão de entorpecentes e armas, prisão, operações policiais, feminicídio e outros.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.