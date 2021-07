Durante a sessão que aconteceu neste terça-feira (13), a deputada estadual Maria Antônia enviou ofício ao governador Gladson Cameli para que juntamente com a Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE) viabilize a implantação dos 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional do Alto Acre, situado no município de Brasileia.

Esta reivindicação também parte da vereadora de Brasileia, Marinete Mesquita, que através do Poder Legislativo fez esta mesma solicitação na Câmara e em seguida encaminhou ofício para o gabinete da deputada Maria Antônia para então ser levado ao governador para que providencie estes Unidades.

Como é de conhecimento de todos, o Hospital Regional do Alto Acre (como o nome já diz), atende toda a região Alto Acre, composta pelos municípios de Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Xapuri e por este motivo a demanda se torna maior e com mais necessidade de atenção por parte do Poder Público Estadual que é o responsável pela Unidade Hospitalar.

Vale ressaltar que o Ministério da Saúde realizou 19.517 processos de habilitação e prorrogação de leitos de UTI entre abril e dezembro de 2020. Deve ser levado em consideração que quem cadastra o leito existente no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES) é o gestor local. Neste ano de 2021 o Ministério da Saúde já publicou portaria autorizando leitos de UTI adulto e pediátrico para os estados e município, onde disponibilizou a quantia de 7.166 leitos, para financiar em fevereiro e março.

Por este motivo e diante da real necessidade, que a deputada Maria Antônia vem solicitar ao governador do estado, que autoriza a SESACRE, a proceder a instalação de 10 leitos de UTI para o referido hospital e aqui se destaca a necessidade de tal naquela região.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Balanço Semanal Criminal estreou neste domingo para compor a programação do 3 de Julho Notícias e hoje trazemos os principais assuntos policiais que aconteceram em todo o estado principalmente na Capital Rio Branco, lugar onde se concentra o maior índice de práticas ilícitas. Dentre os assuntos estão: Apreensão de entorpecentes e armas, prisão, operações policiais, feminicídio e outros.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.