Assessoria – Na manhã desta segunda-feira, 13, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através do prefeito Zequinha Lima, esteve reunida com o movimento comunitário do município. O encontro teve como pauta principal a Operação Verão, que tem chegado em vários bairros do município com equipes de trabalho, para solucionar problemas estruturais.

Na ocasião, o prefeito ouviu elogios, reivindicações e falou sobre o planejamento da gestão para os bairros, garantindo que o diálogo será permanente com as comunidades, inclusive ouvindo as pessoas para tomada de decisão: “Eu só sei fazer gestão ouvindo as pessoas, é preciso conhecer os problemas de perto e trabalhar junto da comunidade. É isso que estamos buscando fazer”. E seguiu: “Essa reunião que fizemos, foi para pactuar sobre as ações da “Operação Verão” e ouvir as reivindicações, com o único objetivo de tentar solucionar tudo que estiver ao nosso alcance. Sempre digo que é impossível fazer tudo. Mas, o máximo que a gente conseguir fazer, pode ter certeza que será feito. Agradeço todo apoio recebido do estado nessa operação e ao governador Gladson Cameli”, garantiu o prefeito Zequinha Lima.

Para o presidente da Umam (União Municipal das Associações de Moradores), Gilvane Santos, o mais importante é o diálogo: “Eu agradeço o prefeito por está aberto a conversa. Nós percebemos que existe um esforço da gestão para trabalhar nos nossos bairros, mas são muitos os problemas que precisam ser resolvidos, ainda existem muitas dificuldades que devem ser olhadas com carinho”. E continuou: “Mas, não posso deixar de parabenizar o prefeito, pois ele está sempre nos bairros e tem trabalhado muito”, disse o líder comunitário.

Para o presidente Lourenço de Jesus, do bairro do Miritizal, um dos mais atingidos pela enchente histórica desse ano, a prefeitura merece o reconhecimento pelo trabalho que vem fazendo: “Temos que parabenizar o prefeito, ele tem procurado ajudar muito nosso bairro. Sabemos que muita coisa ainda precisa ser feita, temos graves problemas que, sozinha, a prefeitura não pode resolver. Mas, só o esforço que está sendo feito nessa Operação Verão já nos deixa muito feliz, principalmente, porque temos um prefeito que senta para conversar com a gente”, elogiou Lourenço.

