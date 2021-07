Vereador Biliarte durante visita na comunidade Igarapé Cumprido – Imagens/Assecom

O vereador José Biliarte – PCdoB esteve no Rio Juruá Mirim, onde visitou a comunidade do Igarapé Cumprido onde dialogou com moradores e participou do início do ano letivo na escola Castelo Branco. O parlamentar se disse animado de poder estar mais perto das pessoas, ouvir as reivindicações e mediar a solução junto ao poder executivo.

“Nós parlamentares temos a obrigação de estar perto das comunidades, ouvir as pessoas e buscar solução para os problemas do dia a dia. O recesso parlamentar nos dar a oportunidade de fazer essas agendas e com isso buscar junto aos poderes, a solução para os mesmos, o povo nos escolheu para isso”, disse Biliarte.