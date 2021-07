A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente realizou o escoamento de 5 toneladas de borracha e 300 latas de Castanha das Comunidades Natal, Primavera, Mantiqueira, Jacarecica e Humaitá. Ao todo foram mais de 20 produtores beneficiados.

De acordo com o Presidente da Associação de Moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes, o senhor José de Araújo, já fazia oito anos que os associados não contavam com o apoio da Prefeitura no escoamento de suas produções.

“Eu quero de coração agradecer o Prefeito Jerry, o Secretário de Agricultura Waldemir e os motoristas que tornaram possível o transporte da produção e da castanha até a cidade nos ajudando nesse momento difícil. Hoje só temos uma caminhonete que está quebrada e então não teria sido possível fazer o escoamento dessa produção sem a ajuda da Prefeitura,” disse De Araújo.

