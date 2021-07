Coordenadores do Núcleo recepcionam as equipes das escolas – Foto: Onofre Brito

Assessoria – O Núcleo de Educação de Cruzeiro do Sul, por meio da Coordenação de Ensino, realizou na manhã desta segunda-feira, 12, reunião com gestores, coordenadores pedagógicos e administrativos das escolas.

A atividade, que é continuação do encontro realizado na semana anterior, teve como pauta o plano de retorno às atividades escolares com base no parecer 35/2021.

Em sua fala de recepção, Ruth Bernadino, coordenadora estadual de Educação em Cruzeiro do Sul, frisou a importância da interação constante das equipes e agradeceu o empenho de todos realizar e participar desses momentos de formação e troca de experiências.

A coordenadora de Ensino do Núcleo, Rocinete Santos, destacou que o foco do encontro é descomplicar as noções acerca do planejamento docente, visando a qualidade do ensino que chega ao aluno, de forma alinhada a Base Nacional Comum Curricular – BNCC.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Balanço Semanal Criminal estreou neste domingo para compor a programação do 3 de Julho Notícias e hoje trazemos os principais assuntos policiais que aconteceram em todo o estado principalmente na Capital Rio Branco, lugar onde se concentra o maior índice de práticas ilícitas. Dentre os assuntos estão: Apreensão de entorpecentes e armas, prisão, operações policiais, feminicídio e outros.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.