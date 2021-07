O atual companheiro relatou que ela se jogou da sacada, versão contestada pela família – Foto: Reprodução

Metrópoles – Nayara Vit, modelo brasileira de 33 anos, morreu na última quarta-feira (7/7) depois de cair do 12º andar de um prédio no Bairro Las Condes, em Santiago, no Chile. A morte foi noticiada pela imprensa local na sexta-feira (9/7).

De acordo com o jornal Extra, a modelo era considerada uma celebridade na capital, depois de ter participado de um programa chileno chamado “Toc Show” em 2015. Ela era natural de Cuiabá, no Mato Grosso, e morava no Chile há 16 anos.

O irmão de Nayara, Guilherme Vit, disse ao jornal Campo Grande News que a família não acredita que tenha sido suicídio e que quer uma investigação rigorosa do caso. Eles esperam ir até o país nesta semana para conversar com as autoridades policiais.

De acordo com o irmão, a modelo não tinha histórico de depressão: “Pelo contrário, sempre foi muito alegre. O aniversário dela foi no dia 3, ela falou com todo mundo pelo telefone, estava feliz. Minha mãe conversou com ela no dia que aconteceu. Ela estava muito feliz porque a academia ia reabrir, fazendo planos para o futuro, falando do cotidiano”, conta.

Nayara tinha uma filha de 4 anos e estava separada do marido havia oito meses. Atualmente, se relacionava com Rodrigo Del Valle Mijac, diretor de uma empresa de tecnologia em Santiago.

O executivo relatou que estava sentado na sala do apartamento quando a modelo passou correndo e se jogou da sacada. A versão foi contestada por Guilherme Vit.

Vanessa Borghi, apresentadora de televisão, se despediu da amiga pela sua conta no Instagram. “Depois haverá tempo para analisar o que aconteceu, chorar e desabafar. Uma pessoa muito próxima se foi. Só peço que a família dela seja forte e fique unida”, escreveu ela.

