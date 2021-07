Por mais de um século, uma cachoeira com águas de coloração vermelha intrigou os cientistas do mundo todo que tentaram explicar o fenômeno. Ela está localizada nos vales secos de McMurdo, nas proximidades da Geleira Taylor, fluindo para o Lago Bonney. Além do espetáculo visual, a cascata também apresentam outra característica intrigante: ela nunca congela, mesmo quando as temperaturas chegam a -60° C.

Somente em 2017, após várias hipóteses terem sido descartadas, uma equipe de pesquisadores desvendou o mistério da “catarata sangrenta”. Com o uso de radares, os especialistas conseguiram determinar que uma elevação do nível do mar ocorrida há 5 milhões de anos inundou o continente Antártico e gerou um lago subterrâneo de água salgada. Com o tempo, geleiras se formaram no espelho do lago, que foi então separado do restante da Antártida.

Os cientistas concluíram que a cachoeira vermelha ficou intacta por milhões de anos sob mais de 400 metros de gelo. À medida que a massa de gelo crescia na superfície, o lago salgado ficava cada vez mais salgado, a ponto de hoje ter três vezes mais sal que a água do mar, fator chave para mantê-lo em estado líquido, já que sua temperatura permanece inalterada. Além disso, por não entrarem em contato com a atmosfera ou a luz solar, essas águas não possuem oxigênio.

Por fim, os pesquisadores descobriram que o segredo do vermelho intenso das águas está no altíssimo teor de ferro, que, ao subir à superfície, entra em contato com o ar e depois se oxida. O espetáculo da cachoeira de sangue da Antártida é reservado a poucos privilegiados, já que o local só é acessível por helicóptero, ou por alguns cruzeiros que navegam pelo Mar de Ross. Com informações de La Nacion / Imagens: PBS/Reprodução.

