O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) apresentou nesta segunda-feira (12) uma emenda à Medida Provisória 1056/2021, que abriu o crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidadania, no valor de R$ 20,2 bilhões, para prorrogação do auxílio emergencial.

O dinheiro será usado para o pagamento de mais três parcelas do auxílio destinado à população de baixa renda e que foi prejudicada pela pandemia de Covid-19.

Como o objetivo da MP é ajudar famílias sem renda no Brasil, o deputado Jesus Sérgio apresentou uma emenda para que o auxílio emergencial prorrogado por mais três meses retorne ao valor de R$ 600 e R$ 1.200, para mães chefe de família.

“O auxílio emergencial no valor de R$ 600 e R$ 1.200,00 reais cumpriu em 2020 um papel fundamental como medida de proteção social às famílias de baixa renda e aqueles que perderam o emprego nesse período de enfrentamento da pandemia. Já em 2021 com o valor baixo do auxílio as famílias voltaram a passar por dificuldades, pois a pandemia ainda não acabou e ainda há muitos trabalhadores desempregados que foram afetados por essa crise econômica. Por isso, a nossa emenda é muito importante, pois é urgente e necessário que o governo aumente o valor do auxílio do emergencial”, afirmou o deputado.

