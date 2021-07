Brasil 247 – Internautas e personalidades como Juliette Freira e Marília Mendonça usaram suas redes sociais na madrugada desta segunda-feira (12) para rechaçar a postura de Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, flagrado em uma gravação lançando socos e chutes contra sua esposa, Pamella de Holanda.

Pamella compartilhou nas suas redes sociais uma série de vídeos que mostram o artista a atacando com tapas, socos e chutes. As agressões aconteceram em março deste ano, mas Pamella Holanda compartilhou os vídeos somente neste domingo (11).

Pamella publicou o vídeo em sua conta no Instagram, onde aparece sendo agredida na frente da filha do casal, de uma mulher e de um outro homem, ainda não identificado. Ela também publicou várias fotos de como o rosto ficou após as agressões.

Em sua conta no Instagram, o produtor confessou as agressões, mas disse que é vítima de uma chantagem.

DJ Ivis aparece em vídeos chocantes atacando com tapas, socos e chutes sua esposa na frente do próprio filho. pic.twitter.com/I73LPzNCuC — 3 de Julho Notícias (@3dejulhonoticia) July 12, 2021

Por nenhuma mulher a mais silenciada, a violência não deve e nem pode nos calar. Não existe justificativa. Todo o meu apoio à Pamella e repúdio às cenas e atos de horror do Dj Ivis. Violência contra mulher é crime. — Juliette (@juliette) July 12, 2021

O mínimo que eu espero para o Dj Ivis é cadeia, é revoltante ver pessoas no vídeo (um homem) que não faz nada, e foram várias agressões, e o cara ganha mais de 20 mil seguidores. O que é isso gente? Quem segue um lixo desses? Pelo amor de Deus. Cadeia já para esse agressor. — Valesca Popozuda 💋 (@ValescaOficial) July 12, 2021

O nome é DJ Ivis e vive em Fortaleza.O vídeo no qual ele bate na mulher não é recomendável para pessoas sensíveis. Que a lei seja cumprida. Contudo, precisamos criar uma cultura capaz de erradicar o machismo, forma insidiosa do mal radical em nossas vidas. — Marcia Tiburi (@marciatiburi) July 12, 2021

DJ IVIS VOCÊ NÃO É VÍTIMA VOCÊ É UM COVARDE! não adianta ficar tentando justificar a agressão a sua mulher. Está gravado! — POCAH (@Pocah) July 11, 2021

Acabei de ver um pedaço do vídeo de agressão do dj ivis, não consegui terminar de assistir… eu via meu pai batendo na minha mãe todos os dias na minha frente, eu só queria abraçar a Pamella e a mel e prender esse desgraçado do Dj ivis — Gizelly Bicalho🌪 (@gizellybicalho) July 12, 2021

Dj Ivis é um criminoso que deveria está detido. As imagens, que não recomendo que ninguém veja, são chocantes e não deixam dúvidas da violência praticada contra sua mulher.

Ao invés de ir preso o agressor está ganhando seguidores nas redes. O mundo tá muito louco! — ERIKA HILTON 🏳️‍⚧️💉 (@ErikakHilton) July 12, 2021

A violência contra Pamella Holanda agride todas nós. Ao se vitimizar o agressor – DJ Ivis – tenta reforçar que é legítimo mulheres serem submetidas à violência. Denunciar e combater essa lógica machista e cruel é urgente e necessário. Pamella, você não está sozinha! — Monica Benicio (@monica_benicio) July 12, 2021

Caralho é verdade que o tal do Dj Ivis que aparece nos videos agredindo a mulher posou de vítima e ganhou 200 mil seguidores? Que merda — Gabriel o Pensador (@pensadorgabriel) July 12, 2021

Uma mulher (Pamella Holanda) sofre agressão. Danilo, que debocha de toda debate feminista e necessidade de políticas públicas de combate ao machismo, fala só em bater no agressor. Poderia condenar publicamente o crime do DJ Ivis e fazer uma fala em defesa de políticas públicas. https://t.co/On9qYvxBGw — Jones Manoel – Youtube: Jones Manoel (@_makavelijones) July 12, 2021

