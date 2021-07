Distribuição de medicamento sendo realizada na farmácia da nefrologia da Fundhacre – Foto: Danna Anute

Assessoria – A assistência farmacêutica da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, destaca que a tendência de demanda por medicamentos é crescente, logo, fez a implementação da estrutura física do setor de farmácia na nefrologia. A ação é um passo importante para otimizar o fluxo da distribuição dos medicamentos aos pacientes renais crônicos que realizam o tratamento de hemodiálise.

“Em gestões anteriores, os pacientes precisavam se direcionar ao Centro de Referência para o Programa de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Creme) para receberem os remédios, a fim de realizar as sessões diárias de hemodiálise para continuarem o tratamento”, disse a gerente da nefrologia, Wanderleia Barbosa.

Os coquetéis medicamentosos distribuídos aos pacientes renais crônicos são essenciais para a eficácia do tratamento e melhora clínica. Atualmente, o acondicionamento das medicações dos nefropatas está ocorrendo regularmente no setor de farmácia da nefrologia da Fundhacre.

“A implementação do espaço físico na farmácia da nefrologia pretende garantir uma melhora no fluxo de tratamento dos pacientes que realizam hemodiálise. Paralelamente, há um resultado benéfico na dinâmica de atendimentos e prestação de assistência e serviços no setor de nefrologia”, relatou Christiane Lopes, enfermeira técnica do setor de nefrologia da Fundhacre.

A respeito dos remédios habilitados e distribuídos aos pacientes renais crônicos, em sua maioria são de responsabilidade do Ministério da Saúde que abastece e entrega às Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Essa dinâmica é realizada por meio do Departamento de Atenção Especializada e Temática, da Secretaria de Atenção à Saúde (CGAE/DAET/SAS).

“Pacientes renais crônicos precisam de doses diárias de vida, isso quer dizer, fazer hemodiálise para dar seguimento ao tratamento e melhora clínica. Assim, a implementação da farmácia possibilitou uma celeridade na entrega de medicamentos após a finalização do processo de filtragem e depuração sanguínea que ocorre via tratamento por hemodiálise”, disse João Paulo Silva, presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre.

Destaca-se que a requisição e entrega dos medicamentos aos órgãos competentes para à população é feita de acordo com critérios técnicos do Ministério da Saúde em integração com o Sistema Único de Saúde (SUS), que dispõe de recursos para distribuir os remédios ao Creme e a Secretaria de Estado de Saúde do Acre [Sesacre] para que seja concluído o ciclo especifico de tratamento paliativo e abordagens terapêuticas.

O fluxo de entrega de medicamento é realizado diariamente pelo setor da farmácia, todas as etapas seguem os critérios específicos para a correta execução do serviço na unidade. A assistência farmacêutica faz a conferência e avaliação de acordo com os exames e as prescrições médica. A farmácia está situada ao lado da sala branca e tem uma média de 158 pacientes atendidos pelo setor”, relatou Marcos Felipe Nascimento, farmacêutico na nefrologia.

Atualmente, no setor de nefrologia da Fundhacre há 143 pacientes renais crônicos cadastrados e realizando o tratamento de hemodiálise. O setor tem procurando acolher os pacientes conforme a necessidade individual de cada um. Além disso, a instituição tem procurado melhorias e qualificação, entre os quais, voltados para emendas parlamentares aprovadas em 2020 que visam a aquisição de equipamentos no serviço de nefrologia e a ampliação na unidade, ainda para esse semestre.

