Na tarde desta segunda-feira (12), o ex-prefeito Dêda esteve recebendo a visita de algumas lideranças do município de Acrelândia, que vieram a Rio Branco para reafirmar ao Casal Dêda e Maria Antônia o apoio político após a desconfortável situação envolvendo o partido em que ambos faziam parte.

A reunião aconteceu no Escritório Político do casal situado no Centro de Rio Branco, onde participaram: os ex-vereadores de Acrelândia Josué, Rosa do Eurico e Claudemir e Nina que também faz parte do grupo e que foi candidata a vereadora no último processo eleitoral municipal.

Na Ocasião, o grupo afirmou que aonde Dêda e Maria Antônia estiverem, independentemente de Partido eles também estarão e lamentaram o fato de como tudo aconteceu para que chegasse a este ponto. Na oportunidade Dêda agradeceu pelo apoio e afirmou que irá para onde o grupo possa se sentir bem.

“Eu gostaria de agradecer profundamente a vocês por este apoio que para mim e a deputada Maria Antônia é muito importante, sempre estaremos a disposição para ajuda-los, vocês sempre serão muito bem vindos, seja aqui no nosso escritório ou na nossa residência e não se preocupem pois no momento em que nós formos fazer parte de um Partido comunicaremos a todos com antecedência”, concluiu Dêda.

