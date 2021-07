Metrópoles – O tatuador Michel Faro Prado, que é conhecido como “Diabão”, contou quais são as suas inspirações para os vários procedimentos corporais que o deixaram parecido com um “demônio”. Ele afirma que todas tiveram como base obras como ‘Legião’, ’30 Dias de Noite’ e ‘O Hobbit’.

Ele contou que tem vontade de ser “o homem mais modificado do mundo”. E revelou que essa ideia surgiu após ter sido hostilizado por uma mulher em um posto de saúde: “Tipo, podem me rotular de qualquer coisa, pois sei quem sou! Acredito em Deus e que a figura do Diabo foi criada pelo homem”, disse.

Ele ainda deu sua opinião sobre a aparência com o diabo: “O diabo é lindo assim. Diz o livro de Gênesis, assim como o livro de Isaías, que Jesus não habitava nenhuma formosura, que sua aparência era de uma raiz seca no deserto. Tudo ficção… Se pegar o novo testamento, todo homem de Deus foi rotulado como uma espécie de ‘Diabão’, até o próprio Jesus”.

Michel falou sobre os planos para outra modificações e contou que pretende fazer uma bifurcação nas mãos para deixá-las mais abertas, além de colocar partes metálicas na área externa dos braços para “dar um ar de algo biomecânico”.

