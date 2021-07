E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Pamela Gomes de Holanda, companheira de Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, compartilhou nas suas redes sociais uma série de vídeos que mostram o artista a atacando com tapas, socos e chutes. As agressões aconteceram em março deste ano, mas Pamella Holanda compartilhou os vídeos somente neste semana. Pamella publicou o vídeo em sua conta no Instagram onde aparece sendo agredida na frente da filha do casal, de uma mulher e de um outro homem, ainda não identificado. Ela também publicou várias fotos de como o rosto ficou após as agressões.

