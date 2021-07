Três pessoas ficaram feridas na tarde deste domingo (11) após um veículo capotar. O acidente ocorreu no quilômetro 7 da Estrada do Quixadá, em Rio Branco.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os três ocupantes que estavam dentro do veículo tiveram ferimentos, mas apenas dois foram encaminhados para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Ainda segundo o Samu, as vítimas, uma mulher de 27 anos, que teve ferimento no tórax e apresentava dificuldades para respirar, uma criança de quatro, que se feriu na bochecha, foram levados ao hospital.

O terceiro ocupante do carro, um homem de 43 anos, teve um corte no supercílio e foi atendido ainda no local do acidente, pois se recusou a ir ao hospital. A causa do acidente ainda esta sendo apurada. Do G1 Acre.

