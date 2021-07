O Secretario de Obras de Brasileia, Francisco Lima Andrade, respondeu o contato que a redação do 3 de Julho Notícias fez sobre a denúncia do vereador Marquinhos Tibúrcio sobre as 100 carradas de barro que de acordo com informações do Portal da Transparência foram colocadas na cabeceira da Ponte José Augusto.

De acordo com o secretário Lima as 100 carradas de barro não foram colocadas na cabeceira como está na descrição do Portal, mas sim colocadas próxima a ponte metálica José Augusto em um bueiro que estava comprometendo a rua Major Salinas.

De acordo com a descrição do secretário podemos deduzir que tem informações erradas no Portal da Transparência, portanto é de extrema importância que os órgãos fiscalizadores procure a equipe responsável pela de digitação do Portal da Prefeitura de Brasileia para evitar certos problemas.

O vereador Marquinhos Tibúrcio foi o autor da denúncia ao site 3 de Julho Notícias a respeito do portal da transparência da prefeitura de Brasileia que segundo ele estaria havendo informações que não condiz com a realidade (documento abaixo).

De acordo com o parlamentar, consta no Portal que a prefeitura de Brasileia pagou o valor exato de R$ 8.532,00 (oito mil quinhentos e trinta e dois reais) a pessoa física. Valor este dividido em duas notas, a primeira nota corresponde ao valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) onde a descriminação do serviço seria, referente a serviços prestados no transporte de 100 carradas de barro com caminhão basculante trucado para atender as demandas da secretaria municipal de obras, na operação emergencial de inverno nos serviços de aterramento da cabeceira da Ponte José Augusto.

