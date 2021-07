Moradores denunciam possibilidade de a ponte desabar e com isso isolar o acesso a uma das comunidades de maior importância agrícola da região e produtores temem que o verão acabe e nada seja feito.

Nossa redação já recebeu outras duas denúncias de moradores da região, que dizem estarem abandonadas pela gestão Ordean Silva e Adailton que depois das eleições de 2020 ainda não deram as caras pela comunidade.

Pressionado por viver mais em Manaus do que em Guajará, Ordean postou uma foto ao lado do governador Wilson Lima, onde afirmava que teria recebido as garantias de recursos para a construção de uma nova ponte no igarapé do Badejo.

Acontece que o verão passa rápido e o inverno costuma ser rigoroso, com possibilidades de a ponte não aguentar o tráfego até lá.

“Estamos cansados de sofrer para escoar nossas plantações e até mesmo ir na cidade receber um benefício, as vezes adoecem pessoas e é um sofrimento danado para levar até o hospital”, desabafou um dos moradores da região.

Tentamos contato com o secretário de Obras de Guajará, mas sem sucesso de retorno. O espaço para esclarecimentos por parte da gestão estar aberto.

