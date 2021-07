G1 Acre – Um homem foi preso na manhã desse sábado (10) com 20 quilos de cocaína e skunk escondidos dentro da porta do veículo. O flagrante foi feito pela Polícia Rodovia Federal (PRF-AC) no km 115 na BR-364, em Rio Branco.

A PRF-AC fazia um patrulhamento de rotina no bairro Santa Cecília e deu ordem de parada para o motorista. Ele tinha saído de Brasileia, no interior do Acre, e seguia com destino ao estado de Rondônia (RO).

Contudo, durante a revista e entrevista, o motorista ficou nervoso, não soube explicar direito o motivo da viagem e os policiais resolveram fazer uma busca minuciosa.

A droga foi achada armazenada dentro de uma das portas do veículo, próximo ao cinto de segurança. Foram encontrados 20 pacotes com 16 kg de pasta base de cocaína e aproximadamente 4 kg de skunk.