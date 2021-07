Placar Magro, mas é três pontos

Globo Esporte – O São Raimundo-RR bateu o Galvez por 1 a 0, neste domingo (11), no estádio Florestão, em Rio Branco (AC), pela sexta rodada do grupo A do Campeonato Brasileiro da Série D. Eric marcou no segundo tempo o gol que garantiu o triunfo dos visitantes. O Imperador perdeu pela primeira vez jogando em casa na competição.

Como ficam

O Galvez desce para quarta posição do grupo A e segue com nove pontos. Já o São Raimundo-RR sobe para segunda posição da chave e soma 12 pontos.

Próximos compromissos

O Galvez volta a campo pelo Campeonato Acreano no meio da semana. O Imperador encara o Humaitá, a partir das 17h (do Acre), na Arena da Floresta, em Rio Branco. Pela Série D, os acreanos enfrentam o Ypiranga-AP no sábado (17), a partir das 16h (de Brasília), no estádio Zerão, em Macapá (AP). Já o São Raimundo-RR encara o Penarol-AM no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no estádio Canarinho, em Boa Vista (RR).

Primeiro Tempo

Os 45 minutos iniciais foram tranquilos, com poucas chances claras de gol, mas com o São Raimundo-RR levando mais perigo. Com sol forte na capital de todos os acreanos, as equipes trocavam bastante passes, mas não encontravam tantos espaços em campo. A primeira chance foi do Mundão. Aos 22 minutos, Eric recebeu cruzamento em condições dentro da pequena área, mas não acertou o chute com precisão. Na sequência, a defesa do Imperador conseguiu tirar a bola na área. O Galvez só chegou com um pouco mais de perigo na bola área. Após cobrança de escanteio, Marcão tentou cabeceio no canto esquerdo, mas a bola foi pra fora. Aos 45 minutos, Juninho recebeu lançamento na área e cabeceou firme, tentando cobrir o goleiro, mas Wadson conseguiu fazer a defesa. Fim do primeiro tempo: Galvez 0 x 0 São Raimundo-RR. Galvez x São Raimundo-RR – Série D 2021 (Foto: Arquivo pessoal/Manoel Façanha) Segundo Tempo O São Raimundo-RR voltou ainda melhor para etapa final e conseguiu abrir o marcador aos 12 minutos. Em contra-ataque, o Mundão trocou passes precisos até chegar em Eric na grande área. O atacante ganhou dos marcadores e chutou no alto para estufar as redes. O Imperador, que já estava criando pouco, sentiu o gol sofrido. Aos 21, Felber levou perigo. Após cobrança de falta, bola sobrou para o zagueirão dentro da área, mas ele chutou por cima do gol. O Mundão se fechou na defesa, e o Imperador não conseguiu levar perigo a meta do goleiro André. Placar final: Galvez 0 x 1 São Raimundo-RR. Galvez x São Raimundo-RR – Série D 2021 (Foto: Arquivo pessoal/Manoel Façanha)

