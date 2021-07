Goleiro Miller confia em reação e classificação do Atlético-AC na Série D — Foto: Jivago Lemos/Ascom CEC

Por Globo Esporte – O Atlético-AC conheceu sua quinta derrota no Campeonato Brasileiro da Série D e afundou de vez na lanterna do grupo A com apenas um ponto somado em 18 disputados. O líder Castanhal-PA bateu o Galo Carijó por 3 a 1, nesse sábado (10), no estádio Modelão, no interior paraense.

O goleiro Miller, no entanto, ainda acredita na classificação do Atlético-AC à segunda fase da competição. A equipe celeste não conseguiu uma única vitória sequer e está há oito pontos de diferença do São Raimundo-RR, que é o último do G-4.

– A gente acredita né. Vamos acreditar até o final, trabalhando todos os dias para conseguir nosso objetivo dentro da competição. Foi muito cansativo. Na quarta (a estreia) pelo estadual e a viagem agora. Nosso time deu uma recaída no primeiro tempo e um pouco no segundo tempo – disse em entrevista à Rádio Atlântico FM.

– Mas é levantar a cabeça e continuar trabalhando para vir os resultados – completa.

O Atlético-AC retorna a campo no próximo domingo (18), para enfrentar o GAS-RR, pela sétima e última rodada do primeiro turno da Série D. A bola rola a partir das 18h (de Brasília), na Arena da Floresta, em Rio Branco (AC).

