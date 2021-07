O motociclista Valdemir Francelino dos Santos, de 37 anos, morreu na madrugada deste sábado (10), após sofrer um acidente, na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) informou que o acidente ocorreu por volta das 2h da madrugada, quando a vítima perdeu o controle e bateu no meio-fio da calçada, quando transitava no sentido centro/bairro.

A vítima morreu no local. Ainda conforme o CICC, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, mas ele já estava morto.

A esposa do vigilante, Sterlayne Souza disse que não tem muitas informações do aconteceu e aguarda a liberação do corpo do marido.

“O que eu sei é que ele estava vindo e perdeu o controle da moto e morreu no local. Ele voltava para casa [no bairro Montanhês], o que sei é isso”, comentou.

Após ser constatado o óbito, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização dos exames cabíveis. Com informações do G1 Acre.

