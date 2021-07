Fizemos um levantamento durante 15 dias, que ouviu 30 pessoas em cada cidade da região do Juruá, com pergunta objetiva aos abordados. ‘O que você acha do desempenho do parlamento municipal de sua cidade’?

Dentre os 5 municípios da Região do Juruá, a câmara de cruzeiro do Sul liderada pelo Jovem vereador Franciney Freitas – PP, foi quem obteve melhor desempenho e reconhecimento por parte dos entrevistados. Vereador de segundo mandato, Franciney vem sendo elogiado por ter dado credibilidade novamente ao parlamento municipal de Cruzeiro do Sul.

Os vereadores estão bastante atuantes e são vistos frequentemente nos mais distintos locais da cidade, sempre buscando melhorias e fazendo a ponte entre sociedade e poder executivo.

Cruzeiro do Sul – Das 30 pessoas perguntadas, 25 disseram satisfeitas com o desempenho da nova Legislatura e elogiaram o esforço do parlamento nas questões de interesse da sociedade. Perguntados sobre se conheciam o presidente da câmara, 26 responderam que conheciam e parabenizaram o presidente Franciney Freitas pelo trabalho que vem realizando.

Porto Walter – Das 30 entrevistas feitas, 20 disseram que sempre acompanham o trabalho da câmara municipal e que sentiam os vereadores bem atuantes nessa legislatura. Quanto ao presidente da Câmara Robson Rodrigues – MDB, 19 pessoas afirmaram conhecer ele como presidente do parlamento e já viram algo relacionado as ações políticas desenvolvidas pelo mesmo.

Robson Rodrigues – MDB foi o vereador mais votado da eleição de 2020 e foi escolhido por unanimidade como presidente da casa, fazendo um trabalho social importante e levando ações do parlamento para as comunidades mais distantes do centro urbano.

A câmara municipal de Marechal Thaumaturgo foi o terceiro mais citado no levantamento, seguido por Mâncio Lima e Rodrigues Alves por último.

Franciney Freitas faz um mandato inovador a frente do Parlamento mirim de Cruzeiro do Sul. Com 14 vereadores dos mais diversos partidos, o presidente da casa conseguiu criar um clima de harmonia dentre os colegas, onde cada um trabalham com autonomia, horas em blocos, mas com um corporativismo de que somente juntos conseguem melhorias para sociedade.

Que essa atuação de Franciney, sirva de exemplo para líderes de outros poderes, que chegam a se esconder do povo e perdem a oportunidade de serem bem avaliados por quem os elegem.

A cidade está localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, formando uma conurbação, ou núcleo de populações vizinhas, com a cidade peruana de Iñapari e com a cidade boliviana de Bolpebra. O município é servido pela rodovia BR-317, que é a única rodovia que liga o Brasil ao Peru.

