Com o intuito de combater de forma eficiente a criminalidade no estado do Acre, a Policia Militar do 2° Batalhão deu início a “Operação Relâmpago”, onde um dos Pontos de atuação reforçada é o Segundo Distrito de Rio Branco que é a região com o maior índice de criminalidade.

Além do Segundo Distrito, a operação que teve início na sexta-feira (09) também acontece na 1ª e 2ª regional e no interior do Estado. Nos finais de semana as blitzes acontecerão em lugares estratégicos.

Os Policiais militares do 2° Batalhão contarão com com os meios que as forças de segurança tem a oferecer como: apoio das unidades especializadas Rotam, Cpcães, Giro e Coe para dar uma maior eficiência nas ações contra essas práticas ilícitas.

