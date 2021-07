Entre as Sete Maravilhas do Mundo Antigo, a estátua de Zeus era uma das mais impressionantes. A imponente obra de 12 metros, esculpida por volta de 435 a.C., ficava no templo dedicado ao deus grego, em Olímpia. Seu desaparecimento intriga pesquisadores até hoje.

O que aconteceu com a Estátua de Zeus?

Criada pelo escultor Fídias, a escultura era composta de placas de marfim e painéis de ouro sobre uma estrutura de madeira. A estátua mostrava Zeus sentado em um trono, com uma coroa de oliveira na cabeça e olhando para baixo, mais especificamente para os mortais. Na mão esquerda ele segurava um cetro e na direita, uma estatueta de Nice, deusa da vitória.

Segundo a lenda, Fídias pediu a Zeus um sinal de sua aprovação após terminar a estátua: logo depois, o templo teria sido atingido por um raio. A estátua decorou o templo de Olímpia por mais de oito séculos, até que sacerdotes cristãos persuadissem o imperador romano Teodósio I a proibir os cultos pagãos no século IV DC. A partir daí o destino da estátua é incerto.

A teoria mais aceita diz que a estátua foi movida para Constantinopla, onde teria sido abrigada no palácio do eunuco Lauso, o camareiro imperial, famoso na capital do Império Bizantino por sua grande coleção de estátuas pagãs retiradas de outros templos. No entanto, nenhum vestígio da escultura jamais foi encontrado. Acredita-se que ela tenha sido destruída em um incêndio no ano 462.

Infelizmente, não restam réplicas exatas em mármore ou bronze da escultura. Só é possível saber como ela era graças às narrativas de fontes clássicas e algumas representações encontradas em moedas. Na década de 1950, um grupo de arqueólogos encontrou ferramentas para esculpir ouro e marfim, moldes de terracota e uma xícara que dizia “Eu pertenço a Fídias” perto de onde ficava o Templo de Zeus. O local seria a oficina do famoso escultor. A descoberta pode confirmar que a lendária estátua de Zeus, uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo, foi feita lá. Com informações de Universidade de Chicago e History / Imagens: Wikimedia Commons.

