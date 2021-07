Durante entrevista ao jornalista Itaan Arruda na tarde da última quarta-feira (7), o prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima – PP, falou sobre as principais ações desenvolvidas nos primeiros seis meses de sua administração.

Uma boa notícia foi dada aos mais de 15 mil moradores da Vila Santa Luzia, maior comunidade rural de Cruzeiro do Sul, que fica distante 40 km do centro da cidade e que tem demandas frequentes na oferta de serviços oferecidos pelo poder público. Zequinha disse que irá aumentar a presença da prefeitura na região, levando toda equipe para comunidade com frequência e montando um escritório da administração na comunidade.

“A Vila Santa Luzia é a maior comunidade rural que temos, hoje com mais de 15 mil habitantes já tinha até condições de ser um município, mas enquanto isso vamos cuidar e dar atenção aquela gente, assim como estamos dando as demais. Estamos aprimorando os serviços de saúde, educação, produção e cuidando da infraestrutura urbana, mas vamos fazer mais. Vou implantar um escritório administrativo da gestão na comunidade, onde levaremos todo nosso secretariado para atender lá e assim melhorar a oferta de nossos serviços”, disse Zequinha Lima.

Sobre as dificuldades do início do mandato, o prefeito disse que mesmo diante de uma Pandemia, apostou em um planejamento eficiente e que pudesse trazer resultados de imediato, como exigia o momento.

“Assumimos a prefeito fazendo uma transição ao pé da letra, esta coordenada pelo meu vice Henrique Afonso e toda nossa equipe. Apostamos em um trabalho coletivo no combate a Pandemia, chamando a sociedade para ajudar, isso foi fundamental para alcançarmos os resultados que viraram referência para o estado e o reconhecimento do Ministério da Saúde”, disse.

Na educação Cruzeiro do Sul ganhou destaque na imprensa local, depois de conceder aumento aos professores da rede municipal, demonstrando o compromisso de desenvolver a cidade pela educação.

“Todas as áreas da gestão são importantes, mas nenhuma sociedade se desenvolve se não investir pesado na educação. Quando assumi junto com Henrique, nos incomodava ver o salário dos nossos professores, trabalhamos demais para reverter isso e hoje nos orgulhamos em dizer que, Cruzeiro do Sul tem o maior salário de professore no Acre, isso é algo para comemorar, ” finalizou o prefeito.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A cidade está localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, formando uma conurbação, ou núcleo de populações vizinhas, com a cidade peruana de Iñapari e com a cidade boliviana de Bolpebra. O município é servido pela rodovia BR-317, que é a única rodovia que liga o Brasil ao Peru.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.